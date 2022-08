Napoli: Simeone, un onore essere in città di Maradona (Di giovedì 25 agosto 2022) "Per me è un onore e una bella responsabilità essere a Napoli, luogo in cui tutti parlano di Maradona e che ha accolto tanti fortissimi argentini. Sono contento di stare qui, ho sempre voluto una ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "Per me è une una bella responsabilità, luogo in cui tutti parlano die che ha accolto tanti fortissimi argentini. Sono contento di stare qui, ho sempre voluto una ...

DAZN_IT : Un sogno che è diventato realtà: Simeone giocherà la Champions con il Napoli ?? #SerieATIM #DAZN - ChampionsLeague : Giovanni Simeone checks in at Napoli ?? Cholito ?? ??: @sscnapoli #UCL - DiMarzio : .@sscnapoli: depositato in Lega il contratto di Giovanni #Simeone #calciomercato #SerieA - LuluFombertasse : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, le parole di #Raspadori e #Simeone durante la conferenza stampa di presentazione ?? - DiVsio : RT @GianmarcoGio: ?? Giovanni #Simeone: “Ho ricevuto tante proposte importanti, ma avevo in testa solo il #Napoli. Mio padre mi ha detto che… -