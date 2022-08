In preghiera davanti alla Vergine di Pompei ma solo per rubare (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Apparentemente era in preghiera, come tutti nel santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario a Pompei. In realtà, approfittava dei momenti di raccoglimento dei fedeli davanti alla statua della Madonna di Pompei per avvicinarsi alle potenziali vittime e portare via indisturbato quello che voleva. Ma una indagine dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip oplontino, lo ha smascherato. Ora deve rispondere di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza. Tutto è nato dalla denuncia di due persone cui erano stati sottratti i borselli mentre erano raccolte in preghiera all'interno del pontificio santuario. ... Leggi su agi (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Apparentemente era in, come tutti nel santuario della BeataMaria del Santo Rosario a. In realtà, approfittava dei momenti di raccoglimento dei fedelistatua della Madonna diper avvicinarsi alle potenziali vittime e portare via indisturbato quello che voleva. Ma una indagine dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip oplontino, lo ha smascherato. Ora deve rispondere di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza. Tutto è nato ddenuncia di due persone cui erano stati sottratti i borselli mentre erano raccolte inall'interno del pontificio santuario. ...

