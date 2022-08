“È bellissima”. Elisabetta Gregoraci, nonna Elisabetta compie 101 anni ed è uno spettacolo (Di giovedì 25 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci è tornata nella sua terra di origine, Soverato, e lo ha fatto per un compleanno speciale. I fan della conduttrice di Battiti Live sono rimasti a bocca aperta e si sono anche commossi dinanzi a delle foto meravigliose. La donna è apparsa molto sorridente per un evento davvero importante e tanto atteso. Ovviamente non potevano mancare i commenti dei follower della calabrese, tra questi presenti anche tanti ricevuti da personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Per Elisabetta Gregoraci questo rientro a Soverato per un compleanno storico è stato accolto positivamente dai suoi fan. Pochi giorni fa invece si è lasciata andare ad un momento nostalgia: “Ci sono posti che porti sempre nel cuore, ricordi lontani e sempre presenti. Mi manchi mamma”. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)è tornata nella sua terra di origine, Soverato, e lo ha fatto per un compleanno speciale. I fan della conduttrice di Battiti Live sono rimasti a bocca aperta e si sono anche commossi dinanzi a delle foto meravigliose. La donna è apparsa molto sorridente per un evento davvero importante e tanto atteso. Ovviamente non potevano mancare i commenti dei follower della calabrese, tra questi presenti anche tanti ricevuti da personaggi noti nel mondo dello. Perquesto rientro a Soverato per un compleanno storico è stato accolto positivamente dai suoi fan. Pochi giorni fa invece si è lasciata andare ad un momento nostalgia: “Ci sono posti che porti sempre nel cuore, ricordi lontani e sempre presenti. Mi manchi mamma”. Un ...

LucianoVerre : >>>FICCANASO<<< Ecco ELISABETTA GREGORACI bellissima seducente pronta a......... 'Pronta a cosa scusa' interrompe… - lucia04030043 : Stasera una bellissima serata per Elisabetta….??????#eligreg - Frances14924568 : @Eliemybea Buongiorno bellissima Elisabetta ?????? - antambo86 : RT @Svetlan81845124: Super emozionata sono per te Eli....so che sarà una bellissima serata come ogni volta che ti sposti per la tua famigli… - Svetlan81845124 : Super emozionata sono per te Eli....so che sarà una bellissima serata come ogni volta che ti sposti per la tua fami… -