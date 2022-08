Doc 3, quando inizia la nuova stagione e l’incredibile novità (Di giovedì 25 agosto 2022) Doc 3, la serie televisiva con Luca Argentero tornerà sui nostri schermi, ma quando inizia? l’incredibile novità lascia tutti increduli! Ha emozionato e conquistato il pubblico con le sue due stagioni andate in onda su Rai 1. Doc-Nelle tue mani è una delle serie televisive ad aver riscosso un incredibile successo negli ultimi due anni. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 agosto 2022) Doc 3, la serie televisiva con Luca Argentero tornerà sui nostri schermi, malascia tutti increduli! Ha emozionato e conquistato il pubblico con le sue due stagioni andate in onda su Rai 1. Doc-Nelle tue mani è una delle serie televisive ad aver riscosso un incredibile successo negli ultimi due anni. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Kanji61 : @Cpt_JTK @AStramezzi Scusate ma quando esce il fumetto di del Doc Stramezzi? sono passato in edicola ma non ho trovato nulla. - italiana__doc : RT @rodolfocorrenti: Si nota sempre dipiu'che il PD e' infarcito di giovani virgulti, le nuove speranze, critici verso la sopravvivenza di… - italiana__doc : RT @roxsasso: SCUOLA Una proposta concreta: detraibilità fiscale per libri e cancelleria. Piccolo onere per lo Stato, grande aiuto per le f… - italiana__doc : RT @maurocassano3: @obbadalei Ma certo! Ho citato il GP perché è più vicino al nostro tempo, ma se volessimo andare a ritroso...ci fu perfi… - MarioSavioDe : RT @arquer12: @italiana__doc @Maryljacb @Resistenza1967 @matteosalvinimi Basta vedere come ti rispondono i loro 'esponenti'. Fanno i bambin… -