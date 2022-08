Dallara - Con la EXP e non solo all' Historic Minardi Day

(Di giovedì 25 agosto 2022) Laparteciperà all'Day celebrando la propria storia con un'esposizione di modelli e alcune iniziative dedicate agli appassionati. LaEXP sarà impegnata in alcune sessioni pista in cui si alterneranno alla guida Pierluigi Martini, Miki Biasion e il cto diAldo Costa. In pista la Stradale con il pacchetto EXPerience. Il dealer svizzero MCM offrirà degli hotlap con laStradale e saranno presenti sul circuito anche gli esemplari personalizzati di Tommaso Trussardi e Andrea Levy: quest'ultimo possiede la prima Stradale consegnata e ha avuto la possibilità di installare in anteprima il nuovo pacchetto aerodinamico EXPerience, sviluppato dalla factory di Varano de' Melegari grazie all'esperienza maturata con la versione da pista EXP. La ...

BarbaraPremoli : HMD: anteprima Dallara Stradale con kit EXPerience e livrea Tributo Zanardi - MotoriNoLimits : HMD: anteprima Dallara Stradale con kit EXPerience e livrea Tributo Zanardi - EstebBeltramino : Dallara Stradale, debutto a Imola con tributo a Zanardi #motori - solomotori : Dallara Stradale, debutto a Imola con tributo a Zanardi - gazzettaparma : Dallara Stradale, debutto a Imola con tributo a Zanardi -

...doppia curva denominata Cavatappi e che viene ricordatail nome 'The Pass'. La manovra a anche consegnato alla storia i colori della Reynolds, vincitrice di quella gara leggendaria. La...Sulle autostrade della Repubblica Ceca è spuntata una monopostoGP2livrea replica della Ferrari di Schumacher: com'è possibile In questi giorni sta spopolando su internet un video particolarmente insolito, che vede sfrecciare sulle autostrade della ...La vettura sarà impegnata in alcune sessioni in pista: alla guida si alterneranno Pierluigi Martini, Miki Biasion e il cto della Casa, Aldo Costa ...La Dallara Stradale di Andrea Levy, la prima a essere stata consegnata al mondo, ha scelto l'Historic Minardi Day per scendere in pista con un nuovo assetto ...