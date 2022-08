Auto investe e uccide 17enne in bici nel trevigiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Un ragazzo di 17 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), Kevin Carraro, è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'Automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Un ragazzo di 17 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), Kevin Carraro, è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'mobile mentre era in sella alla suacletta. L'incidente è ...

