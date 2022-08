Ucraina, il petrolio della compagnia francese TotalEnergies rifornisce i jet russi: l’inchiesta di Le Monde e Global Witness (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal giacimento siberiano di Termokarstovoïe alle basi militari russe di Morozovskaya e Malchevo. È l’itinerario del petrolio estratto dal gruppo francese TotalEnergies che, come rivelato dalla Ong Global Witness e dal quotidiano parigino Le Monde, contribuisce a rifornire di carburante i jet di Mosca che stanno bombardando il territorio ucraino. La compagnia multienergetica ha sempre affermato che il petrolio estratto da quei pozzi non era utilizzato per scopi bellici. l’inchiesta intitolata “Soldi francesi, petrolio russo, sangue ucraino” ha, però, portato alla luce come quel kerosene in realtà finisca nei serbatoi russi impiegati nell’invasione dell’Ucraina. Il giacimento di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal giacimento siberiano di Termokarstovoïe alle basi militari russe di Morozovskaya e Malchevo. È l’itinerario delestratto dal gruppoche, come rivelato dalla Onge dal quotidiano parigino Le, contribuisce a rifornire di carburante i jet di Mosca che stanno bombardando il territorio ucraino. Lamultienergetica ha sempre affermato che ilestratto da quei pozzi non era utilizzato per scopi bellici.intitolata “Soldi francesi,russo, sangue ucraino” ha, però, portato alla luce come quel kerosene in realtà finisca nei serbatoiimpiegati nell’invasione dell’. Il giacimento di ...

