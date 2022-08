Tennis, Daniil Medvedev: “Inizio gli US Open come un bersaglio, voglio difendere il mio titolo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Siamo ormai pronti per alzare il sipario sugli US Open 2022. L’ultimo torneo del Grande Slam della stagione prenderà il via tra pochi giorni (lunedì 29 agosto) e lo farà senza un favorito d’obbligo. Certo, ormai siamo abituati a vedere tanti Tennisti pronti a mettere le mani sul trofeo e, tra questi, non possiamo non annoverare il campione uscente: Daniil Medvedev. Il russo, dopo un 2022 con qualche alto e basso di troppo, è sbarcato a Flushing Meadows con la chiara intenzione di centrare il bis nel Major newyorkese, come un anno fa, quando vinse in tre set contro Novak Djokovic, sgretolando i suoi sogni di completare il Grande Slam. “Ho sempre amato giocare a New York, mi sono sempre trovato bene qui – le sue parole a Eurosport – È importante per me tornare qui da detentore del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Siamo ormai pronti per alzare il sipario sugli US2022. L’ultimo torneo del Grande Slam della stagione prenderà il via tra pochi giorni (lunedì 29 agosto) e lo farà senza un favorito d’obbligo. Certo, ormai siamo abituati a vedere tantiti pronti a mettere le mani sul trofeo e, tra questi, non possiamo non annoverare il campione uscente:. Il russo, dopo un 2022 con qualche alto e basso di troppo, è sbarcato a Flushing Meadows con la chiara intenzione di centrare il bis nel Major newyorkese,un anno fa, quando vinse in tre set contro Novak Djokovic, sgretolando i suoi sogni di completare il Grande Slam. “Ho sempre amato giocare a New York, mi sono sempre trovato bene qui – le sue parole a Eurosport – È importante per me tornare qui da detentore del ...

OA_Sport : #Tennis, Daniil #Medvedev: “Inizio gli US Open come un bersaglio, voglio difendere il mio titolo” #USOpen… - Eurosport_IT : ???? FINALE ???? OTTAVI ???? ?????????????? ???? ? Daniil Medvedev troverà il suo riscatto agli #USOpen dopo l'esclusione da Wimb… - TennisWorldit : 'Sono un bersaglio': Daniil Medvedev si prepara alla difesa del titolo agli Us Open: Il numero uno del mondo è il c… - zazoomblog : Tennis Daniil Medvedev: “Importante per me tornare da campione in carica. La gente mi guarda in modo diverso” -… - Tennis_Ita : Daniil Medvedev giocherà l'ATP 250 di Napoli? L'indizio sui social ufficiali del torneo -