(Di mercoledì 24 agosto 2022) «L’intera area di 30 chilometri in territoriono non può più considerarsi sicura. Stiamo bene, ma siamo stati fortunati perché i bombardamenti sono avvenuti proprio vicino casa. Grazie di cuore per il vostro interessamento». Rispondeva così Karim (nome di fantasia per tutelare l’anonimato di un curdono che vive a Kobane), lo scorso 17 agosto dopo che un attacco attribuito all’esercito turco, e confermato dallo stesso Karim, ha causato la morte di undici persone e il ferimento di altre otto nel villaggio di Jarqli nel nord della, nei pressi dell’enclave curda simbolo della resistenza al Daesh. «Hanno bombardato e sparato con mitragliatrici e altre armi leggere contro l’Asayish (le forze della sicurezza interna), a poco meno di un chilometro di distanza dal confine ...

StrumentiP : #Medioriente Siria, polveriera turca. Hts: “Non può esserci riconciliazione con un regime che si è macchiato del sa… -

AGI - Agenzia Italia

...Paese e ricomposto un puzzle cui manca solo il Nord della, una parte della quale è sotto il controllo della Turchia, un'altra parte sotto il controllo di Ypg. Rimangono dubbi sulla......l'ipotesi di porre fine al conflitto che rischia di generare - assieme alla potenziale "" ... e in generale dall'Occidente contro la Russia e i suoi alleati (Iran, Bielorussia,e, su ... Erdogan guarda alla Siria con la benedizione da Mosca Ankara sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina e respinge l'annessione illegale della Crimea, ha affermato il presidente turco.AGI - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, non ha ricevuto il via libera da Mosca per un'operazione militare su larga scala in Siria e guarda al regime di Damasco, un cambio di rotta radicale tr ...