Paolo Belli omaggia Enzo Jannacci con la cover di Parlare con i limoni

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 24 agosto 2022) in una versione reggaecon i, perla didel 1987, è la canzone scelta daperre “un genio, che mi ha influenzato in ogni maniera possibile”, nelle parole dello stesso artista. Il brano, eseguito con la sua Big Band in una versione reggae, esce venerdì 26 agosto e sarà accompagnato da un videoclip. “Per meè, insieme a James Brown, John Belushi e Totò, un maestro che mi accompagna sempre e da cui apprendere. In questa canzone, che parla di un mondo senza la gente, ci sono tanti pensieri in cui mi ritrovo e che rappresentano il mio modo di pensare” ha dichiaratoper me era come un Dio, e con questo brano ho dato fondo a tutta ...