Lecce Umtiti, scambio di documenti: giocatore atteso in città (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Lecce ha chiuso per Umtiti dal Barcellona, il difensore arriverà domani in città per visite e firma con i pugliesi Il Lecce ha chiuso per Umtiti dal Barcellona, il difensore arriverà domani in città per visite e firma con i pugliesi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società avrebbero completato lo scambio di documenti. Operazione in prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilha chiuso perdal Barcellona, il difensore arriverà domani inper visite e firma con i pugliesi Ilha chiuso perdal Barcellona, il difensore arriverà domani inper visite e firma con i pugliesi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società avrebbero completato lodi. Operazione in prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

