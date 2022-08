Jova beach party a Castel Volturno: arriva l’ordinanza di chiusura delle strade (Di mercoledì 24 agosto 2022) Manca poco al Jova beach party a Castel Volturno. Il grande concerto evento di Jovanotti previsto per il 26 e 27 agosto sulla spiaggia del lido Fiore Flava beach richiede un’organizzazione anche per tutto quanto c’è intorno. Difatti la polizia municipale della cittadina casertana è a lavoro per gestire al meglio il flusso di traffico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Manca poco al. Il grande concerto evento dinotti previsto per il 26 e 27 agosto sulla spiaggia del lido Fiore Flavarichiede un’organizzazione anche per tutto quanto c’è intorno. Difatti la polizia municipale della cittadina casertana è a lavoro per gestire al meglio il flusso di traffico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : Jova Beach Party a Viareggio, la Procura di Lucca apre un’inchiesta per danno ambientale - enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, la procura di Lucca apre un fascicolo per «danno ambientale» - matteosalvinimi : Ma lasciate che gli artisti si esprimano e che i giovani si divertano, accidenti! #jovabeachparty2022 #jovanotti… - cli_maxi : RT @enpaonlus: Jova Beach Party a Viareggio, la procura di Lucca apre un fascicolo per «danno ambientale» - drpbrock : @andreavianel Eh, Vianello, già. La spensieratezza del Jova Beach Party… I nidi di Fratino devastati, le dune rase… -