Il Paradiso delle Signore 7, arriva la nipote di don Saverio: 'fugge da problemi familiari' (Di mercoledì 24 agosto 2022) La new entry de Il Paradiso delle Signore ha concesso un'intervista a 'TvMia' nel quale ha parlato al volo del personaggio che interpreta. Si tratta di Elvira Camarrone, che presto vedremo su Rai1 nei panni di Clara Boscolo. Quest'ultima sarà una delle nuove Veneri del grande magazzino di Milano. Si tratta di un personaggio dalla storyline invitante e che sicuramente conquisterà le simpatie dei fan di questa daily soap italiana. La 20enne, dopo due settimane dal provino, ha ricevuto la notizia di essere stata scelta. E così non ha perso tempo ed ha fatto subito i bagagli, lasciando ogni cosa dietro di sé. L'attrice Elvira Camarrone parla del suo personaggio: don Saverio l'aiuterà Una volta salutata la famiglia, gli amici, la casa e la sua città, Palermo, Elvira Camarrone si è trasferita a Roma.

