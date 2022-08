Ecco il cast ufficioso di Ballando con le Stelle 2022

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Zanicchi, Barale, Garko Milly Carlucci ha fatto 13! La conduttrice ha scelto i concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione dicon le, in onda nel sabato sera di Rai 1 dall’8 ottobre. Ilè pressoché definito:chi ci sarà, salvo sorprese. Partiamo dalle donne, che dovrebbero essere 6 (a fronte di 7 uomini), come rivela FqMagazine che ha fatto il punto sul. Scenderà in pista Iva Zanicchi, primo concorrente ufficializzato (dalla diretta interessata). Dopo anni di avvicinamenti, Paola Barale sarà della partita. Già detto di Luisella Costamagna, “silurata” da Agorà e non ricollocata altrove (fino alla chiamata di Milly), ilfemminile dovrebbe completarsi con la conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, l’attrice e figlia di ...

