Cosa succede a Aka7even Tour cancellato e stop forzato

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Paura perche è stato costretto a cancellare il. Il rapper sta vivendo un brutto momento, è senza voce e deve stare a riposo. Parliamo di Luca Marzano, in arte, cantautore italiano classe 2000, lanciato dal talent “Amici di Maria De Filippi”. L'artista ha raccontato tutto sui social, attraverso delle Instagram Stories. "Dopo un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali, devo fermarmi", spiega ai 900mila follower. "Grazie per i vostri messaggi - ha detto- il nostroestivo è stato qualdi incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito ad un controllo hanno trovato un nodulo sulle ...