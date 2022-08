Bruttissima notizia per i fan di Beautiful: l’amata attrice lascia la soap dopo anni (Di mercoledì 24 agosto 2022) ; addio alla protagonista della serie. Colpi di scena a non finire a Beautiful. È questo il grande successo della soap opera, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Anche in Italia, dove, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 agosto 2022) ; addio alla protagonista della serie. Colpi di scena a non finire a. È questo il grande successo dellaopera, che da ben 35tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Anche in Italia, dove, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

faserone : @pinellus Bruttissima notizia perché le pensioni così non ce le pagherà nessuno. Ciò non toglie che è meglio che ce… - KitemuoT : @markorusso69 @benevolence @Vince7914 Bruttissima notizia. - ezekiel : RT @brandobenifei: È una bruttissima notizia la scomparsa di Mauro Petriccione, un grande italiano in Europa, architetto dei passi in avant… - mamflo86 : @BenedettaFrucci Ho una bruttissima notizia per te… - sassoleonardo : @peppeiodice1 Bruttissima notizia. ?? -