Aumento pensioni 2022 quando arriva? Niente a settembre, cresceranno a ottobre e nel 2023 (Di mercoledì 24 agosto 2022) arrivano importanti novità per quanto riguarda l’Aumento delle pensioni, sia per il prossimo anno che per gli ultimi tre mesi del 2022. Con il decreto aiuti Bis varato dal Governo Draghi infatti, viene anticipata a partire dal 1 ottobre 2022 la rivalutazione delle pensioni prevista per il 2023. Questo adeguamento delle pensioni in base all’andamento dell’inflazione, viene definita perequazione: di paro passo con il costo della vita e solitamente avviene ogni 1 gennaio. Per combattere la crisi attuale nel decreto varato da Draghi quest’anno la perequazione sarà anticipata, portando un Aumento delle pensioni già dal mese di ottobre. Vediamo le tabelle per capire a quanto ammonterà. In ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 24 agosto 2022)no importanti novità per quanto riguarda l’delle, sia per il prossimo anno che per gli ultimi tre mesi del. Con il decreto aiuti Bis varato dal Governo Draghi infatti, viene anticipata a partire dal 1la rivalutazione delleprevista per il. Questo adeguamento dellein base all’andamento dell’inflazione, viene definita perequazione: di paro passo con il costo della vita e solitamente avviene ogni 1 gennaio. Per combattere la crisi attuale nel decreto varato da Draghi quest’anno la perequazione sarà anticipata, portando undellegià dal mese di. Vediamo le tabelle per capire a quanto ammonterà. In ...

