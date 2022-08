Vuelta a Espana 2022, Primoz Roglic: “Le mie gambe hanno risposto bene e ho ottenuto un ottimo risultato” (Di martedì 23 agosto 2022) Primoz Roglic si è preso tutto nella quarta frazione della Vuelta a Espana 2022. Lo sloveno della Jumbo – Visma ha infatti vinto la tappa odierna con arrivo a Laguardia e ha così conquistato la maglia rossa, guadagnando anche dei secondi preziosi nei confronti dei suoi principali avversari. “Siamo solo all’inizio della Vuelta, ma è sempre meglio guadagnare più secondi possibili dove si può. – ha affermato il tre volte campione della corsa a tappe spagnola dopo l’arrivo odierno -. Oggi è andato tutto secondo programma. Abbiamo tenuto un ritmo alto per tutta la frazione. Alla fine c’è stata l’opportunità per conquistare la vittoria, le mie gambe hanno risposto bene e sono riuscito a raggiungere ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022)si è preso tutto nella quarta frazione della. Lo sloveno della Jumbo – Visma ha infatti vinto la tappa odierna con arrivo a Laguardia e ha così conquistato la maglia rossa, guadagnando anche dei secondi preziosi nei confronti dei suoi principali avversari. “Siamo solo all’inizio della, ma è sempre meglio guadagnare più secondi possibili dove si può. – ha affermato il tre volte campione della corsa a tappe spagnola dopo l’arrivo odierno -. Oggi è andato tutto secondo programma. Abbiamo tenuto un ritmo alto per tutta la frazione. Alla fine c’è stata l’opportunità per conquistare la vittoria, le miee sono riuscito a raggiungere ...

