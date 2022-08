Vuelta a España 2022 | Enric Mas | “Importante rispondere bene | soddisfatto del mio risultato”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) L’uomo che non ti aspetti: dopo un Tour de France deludente, davanti al pubblico di casa torna grandeMas che punta ovviamente a giocarsi qualcosa di. L’iberico della Movistar chiude in terza piazza la quarta frazione dellaalle spalle di Primoz Roglic e Mads Pedersen, dimostrando un eccellente stato di forma. Le sue parole nel dopo gara: “Non possiamo dire che questa fosse la prima vera tappa di montagna. L’eracon le gambe. L’obiettivo era tenermi davanti per la classifica generale ed Alejandro Valverde per la tappa, poi Roglic è stato più forte”. Prosegue: “Sonochiaramente del mio, anche perché la mia squadra mi ha portato ...