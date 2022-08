Vaiolo scimmie, morto a Cuba un comandante dei Carabinieri: era il primo contagio sull'isola (Di martedì 23 agosto 2022) Germano Mancini, 50 anni, comandante della stazione Carabinieri di Scorzè è morto mentre era in vacanza a Cuba con alcuni amici per le ferie estive. Al militare era stato diagnosticato il Vaiolo delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Germano Mancini, 50 anni,della stazionedi Scorzè èmentre era in vacanza acon alcuni amici per le ferie estive. Al militare era stato diagnosticato ildelle ...

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Corriere : Carabiniere muore in vacanza a Cuba. Le autorità locali: «Aveva il vaiolo delle scimmie» - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, morto un italiano in vacanza a Cuba #italiano #germanomancini #venezia #pescara #cuba - CarloCartello : @AcchiappaMosche I ristoranti sono pieni perché siamo in libertà condizionata, a seconda del risultato elettorale!… - messveneto : Comandante dei carabinieri muore a Cuba di vaiolo delle scimmie: aveva 50 anni: Germano Mancini, 50 anni, era in va… -