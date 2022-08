"Non devo scusarmi". Meloni durissima, la verità sul video di Piacenza (Di martedì 23 agosto 2022) C'è bisogno di "un governo di persone che non abbiano padroni. Penso di poter guidare un governo così. Chi ha provato sa che non ci facciamo intimorire, ricattare e comprare". Giorgia Meloni mostra gli artigli nel comizio di apertura ufficiale della campagna elettorale, dopo la chiusura delle liste, in piazza Roma ad Ancona. Poi si toglie più di un sassolino dalla scarpa, partendo dalla polemica scatenata dal video dello stupro di Piacenza diffuso sui social. "Quando il Pd ha pubblicato senza oscurare le immagini della morte di Alika a Civitanova Marche, perché non vi siete posti la questione? Non ho ragione di scusarmi, ho espresso solidarietà", dice la presidente di Fratelli d'Italia ai cronisti prima di salire sul palco. E, quindi, in chiusura di comizio, dopo aver ricostruito la vicenda, sbotta: "È partita ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) C'è bisogno di "un governo di persone che non abbiano padroni. Penso di poter guidare un governo così. Chi ha provato sa che non ci facciamo intimorire, ricattare e comprare". Giorgiamostra gli artigli nel comizio di apertura ufficiale della campagna elettorale, dopo la chiusura delle liste, in piazza Roma ad Ancona. Poi si toglie più di un sassolino dalla scarpa, partendo dalla polemica scatenata daldello stupro didiffuso sui social. "Quando il Pd ha pubblicato senza oscurare le immagini della morte di Alika a Civitanova Marche, perché non vi siete posti la questione? Non ho ragione di, ho espresso solidarietà", dice la presidente di Fratelli d'Italia ai cronisti prima di salire sul palco. E, quindi, in chiusura di comizio, dopo aver ricostruito la vicenda, sbotta: "È partita ...

