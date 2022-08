Juve, una squadra da correggere (Di martedì 23 agosto 2022) Juventus, cominciamo a pensare positivo in tre aspetti: la classifica, e non è un dettaglio insignificante (tre punti in più rispetto a un anno fa); la capacità di crescere a partita in corso , come ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 agosto 2022)ntus, cominciamo a pensare positivo in tre aspetti: la classifica, e non è un dettaglio insignificante (tre punti in più rispetto a un anno fa); la capacità di crescere a partita in corso , come ...

Gazzetta_it : Juve, non solo Depay: tutti i nomi e gli intrecci per dare una punta ad Allegri #calciomercato - pisto_gol : #Allegri pensa che non aver subito neanche un gol in due partite sia una cosa positiva. Ma la sua #Juve non ha anco… - romeoagresti : #Allegri: “Succede un infortunio alla Juve…Di Maria starà fuori magari una settimana, forse altri 10 giorni, forse… - RobertoCucchi_ : @AleTanzini Odio le critiche a prescindere e sono sempre speranzoso riguardo la prossima partita della Juventus, la… - anna_dell2 : RT @La_Bianconera: Solita #Juve! 1°t di una lentezza disarmante! 2°t a tre fasi: buon inizio, 15min di crampi Samp, e mortorio finale. Imba… -

Juve, una squadra da correggere Una Juventus senza idee e senza un centrocampo in grado di compiere quel passo in più. Insomma, problemi vecchi che vengono in parte cancellati dall'ingresso di Fabio Miretti , di tutti i ... La Roma fatica ma vince e raggiunge la vetta, per la Juve solo un mediocre pari e sabato è scontro diretto Una Juve senza idee pareggia a Marassi: con la Samp è solo 0 - 0 Qualche indicazione, a dire il vero, è già arrivata e non sembra discostarsi troppo dalla scorsa stagione. La Juventus, per esempio, ... Corriere dello Sport Corsport - Non e’ Juve Non è Juve" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando dello ... Mercato - "Inter, il piano Akanji": il Borussia Dortmund apre a una possibile cessione. Il difensore si libera gratis a giugno ... Juve, una squadra da correggere Nelle prime due partite dell’anno sociale 2021-22 la Juventus raccolse un solo punto, a ranghi quasi completi (nella prima c’era anche Ronaldo), quest’anno quattro, con molte caselle vuoto. Una ... Juventus senza idee e senza un centrocampo in grado di compiere quel passo in più. Insomma, problemi vecchi che vengono in parte cancellati dall'ingresso di Fabio Miretti , di tutti i ...senza idee pareggia a Marassi: con la Samp è solo 0 - 0 Qualche indicazione, a dire il vero, è già arrivata e non sembra discostarsi troppo dalla scorsa stagione. La Juventus, per esempio, ... “Milik alla Juve, questa è la settimana decisiva” Non è Juve" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando dello ... Mercato - "Inter, il piano Akanji": il Borussia Dortmund apre a una possibile cessione. Il difensore si libera gratis a giugno ...Nelle prime due partite dell’anno sociale 2021-22 la Juventus raccolse un solo punto, a ranghi quasi completi (nella prima c’era anche Ronaldo), quest’anno quattro, con molte caselle vuoto. Una ...