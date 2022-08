Il pasticciaccio del Pd Un harakiri punire i vecchi amici

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 agosto 2022) Bruno Bracalente, brillante professore di statistica già presidente della Regione Umbria, dice che per massimizzare i voti con questo sistema elettorale si possono utilizzare tre strategie: una coalizione aritmetica, una coalizione programmatica o una coalizione che sia insieme aritmetica e programmatica. La prima soluzione è la più realistica, la seconda la più idealistica, la terza sicuramente la migliore di tutte. Rispetto a tale schema, la Destra ha saputo imboccare subito la prima strada, minimizzando le differenze della seconda (che comunque esistono) e proponendosi come soggetto politico della terza. Enrico Letta, segretario del Pd, è invece riuscito nel capolavoro di non percorrerne alcuna. Tappa per tappa, queste le sue mosse. Prima della caduta di Draghi, egli ha perseguito con tenacia l'intesa con Giuseppe Conte, pur tra le perplessità di qualche piddino. La sua non era ...