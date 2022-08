Di Maio la spara grossa in tv: "Dove arriveremo", la frase choc (Di martedì 23 agosto 2022) Luigi Di Maio la spara grossa. L'ex grillino adesso sogna a occhi aperti ma sarà svegliato in malo modo il prossimo 25 settembre. Ospite a Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi, Di Maio si lascia andare a una profezia sul voto che ormai è dietro l'angolo. Secondo il ministro degli Esteri il suo partito farà più del 5 per cento. Leggere per credere: "Penso che faremo ben oltre il 5 per cento". Parole che fanno un po' sorridere dando uno sguardo ai sondaggi delle ultime settimane in cui Impegno Civico di Gigino viene dato sotto il 2 per cento. La sua lista viene accreditata tra l'1,4 per cento e l'1,6: il nulla. Eppure Gigino pur di salvare la poltrona le sta provando tutte. Una scissione col Pd per evitare il veto sulla ricandidatura dopo i due mandati, un'alleanza anche con gli animalisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Luigi Dila. L'ex grillino adesso sogna a occhi aperti ma sarà svegliato in malo modo il prossimo 25 settembre. Ospite a Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi, Disi lascia andare a una profezia sul voto che ormai è dietro l'angolo. Secondo il ministro degli Esteri il suo partito farà più del 5 per cento. Leggere per credere: "Penso che faremo ben oltre il 5 per cento". Parole che fanno un po' sorridere dando uno sguardo ai sondaggi delle ultime settimane in cui Impegno Civico di Gigino viene dato sotto il 2 per cento. La sua lista viene accreditata tra l'1,4 per cento e l'1,6: il nulla. Eppure Gigino pur di salvare la poltrona le sta provando tutte. Una scissione col Pd per evitare il veto sulla ricandidatura dopo i due mandati, un'alleanza anche con gli animalisti ...

Rosyfree74 : RT @_Gi_Ci_: @La7tv #InOnda. #Letta lo vedevo meglio ed era più credibile (in raffronto agli scivoloni degli ultimi tempi e alle 'balle a r… - _Gi_Ci_ : @La7tv #InOnda. #Letta lo vedevo meglio ed era più credibile (in raffronto agli scivoloni degli ultimi tempi e alle… - ferdinandodelia : @andreacantelmo8 comunque solo un cretino come Di Maio, poteva dire che non si vota in autunno da cento anni. dopo… - valdom70 : Togliete tweet anche alla Jebreal sta concorrendo anche lei come Letta, Di Maio, Calenda, a chi la spara più grossa. - vinztelodico : @TELADOIOLANIUS A Di Maio la cosa che ha fatto più schifo da quando spara cazzate politiche (prima non aveva mai fa… -