“Con il famoso calciatore”. Chiara Rabbi, voce top dopo l’addio a Davide Donadei. Un indizio conferma tutto (Di martedì 23 agosto 2022) Ormai è risaputo che Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno terminato la loro relazione amorosa, che era stata costruita all’interno di Uomini e Donne. Nonostante fossero sempre sembrati molto legati, qualcosa si è rotto e hanno deciso di separare le loro strade. Ora è notizia di qualche ora fa della possibilità che lei possa avere un nuovo fidanzato a stretto giro di posta. Alcuni indizi e una frase di lei sibillina hanno acceso il gossip, che chissà se sarà alimentato ancora anche nelle prossime settimane. Dunque, Chiara Rabbi potrebbe anche avere ben presto un nuovo fidanzato. Lui è uno molto famoso e che è già stato legato ad una vip in particolare. Giorni fa invece l’ex Davide Donadei ha pianto in un video: “La storia fatta era ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Ormai è risaputo chehanno terminato la loro relazione amorosa, che era stata costruita all’interno di Uomini e Donne. Nonostante fossero sempre sembrati molto legati, qualcosa si è rotto e hanno deciso di separare le loro strade. Ora è notizia di qualche ora fa della possibilità che lei possa avere un nuovo fidanzato a stretto giro di posta. Alcuni indizi e una frase di lei sibillina hanno acceso il gossip, che chissà se sarà alimentato ancora anche nelle prossime settimane. Dunque,potrebbe anche avere ben presto un nuovo fidanzato. Lui è uno moltoe che è già stato legato ad una vip in particolare. Giorni fa invece l’exha pianto in un video: “La storia fatta era ...

taydaylights2 : buon compleanno all'album con la a maiuscola ?? lover sarai per sempre famoso - Gilles2717 : @francapuntog @SecolodItalia1 @GiorgiaMeloni Nn mi risulta e mi piacerebbe sapere come e quando nonché vedere scrit… - stefatien : @Precarioillumi1 in un famoso film Cristian de Sica a un certo punto a tavola con Raul Gardini esclamò me so magnat… - Korrado77 : @MauroAsara Vuoi dire che la rosa della Samp ieri era migliore della nostra?Allora non parliamo di provare a vincer… - TwittaPaolo : @Pignottone Bassetti dimostra di non aver il benché minimo possesso delle basi della logica, come nel famoso scontr… -