Campania: ecco le liste di candidati tra Camera e Senato (Di martedì 23 agosto 2022) Per la Campania, colpisce la candidatura di un indagato nelle liste della Lega a Napoli. Il resto dei candidati sono tanti nomi illustri Tanti nomi illustri nelle circoscrizioni. Le elezioni in Campania per Camera e Senato del prossimo 25 Settembre sembrano essere davvero interessanti. I partiti hanno presentato le loro liste dei candidati allo scoccare delle 20, durante la giornata di ieri. Scelte e decisioni tutt’altro che semplici, caratterizzate da lunghe riunioni, discussioni, addii e polemiche. Per ora, il PD sembra essere il partito con le idee più chiare. Grazie alla gestione del governatore De Luca, i vertici regionali del partito sono scesi in campo e hanno chiesto di rompere il silenzio. Tra questi vi sono il segretario provinciale ... Leggi su zon (Di martedì 23 agosto 2022) Per la, colpisce la candidatura di un indagato nelledella Lega a Napoli. Il resto deisono tanti nomi illustri Tanti nomi illustri nelle circoscrizioni. Le elezioni inperdel prossimo 25 Settembre sembrano essere davvero interessanti. I partiti hanno presentato le lorodeiallo scoccare delle 20, durante la giornata di ieri. Scelte e decisioni tutt’altro che semplici, caratterizzate da lunghe riunioni, discussioni, addii e polemiche. Per ora, il PD sembra essere il partito con le idee più chiare. Grazie alla gestione del governatore De Luca, i vertici regionali del partito sono scesi in campo e hanno chiesto di rompere il silenzio. Tra questi vi sono il segretario provinciale ...

petergomezblog : Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pin… - Noname63840335 : RT @petergomezblog: Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pinocch… - lupazzottu : RT @petergomezblog: Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pinocch… - PulcinoRossoner : RT @petergomezblog: Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pinocch… - tranellio : RT @petergomezblog: Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pinocch… -