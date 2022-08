Campagna elettorale 2022: per qualcuno è “vergognosa” (Di martedì 23 agosto 2022) A ridosso delle elezioni, si è generato il caos a destra e a sinistra. Italiani sfiduciati verso la politica si trovano davanti a liste, promesse, possibili canditati e rumorosi scivoloni. Una Campagna elettorale che punta maggiormente sull’inadeguatezza della fazione opposta, con in poppa il vento dello screditamento mediatico. Ma il taglio dei parlamentari ha sollevato il problema di una legge elettorale che non è stata adeguata e qualcuno è rimasto a “bocca asciutta” sollevando polemiche. Dentro o fuori: “volti noti e non” nel caos delle nomine La caduta del governo Draghi, lo scioglimento delle camere e la successiva e quasi inaspettata indizione delle elezioni fissate al 25 settembre, hanno creato isteria. I partiti si sono trovati impreparati e con una lunga serie di tappe da percorrere in brevissimo tempo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022) A ridosso delle elezioni, si è generato il caos a destra e a sinistra. Italiani sfiduciati verso la politica si trovano davanti a liste, promesse, possibili canditati e rumorosi scivoloni. Unache punta maggiormente sull’inadeguatezza della fazione opposta, con in poppa il vento dello screditamento mediatico. Ma il taglio dei parlamentari ha sollevato il problema di una leggeche non è stata adeguata eè rimasto a “bocca asciutta” sollevando polemiche. Dentro o fuori: “volti noti e non” nel caos delle nomine La caduta del governo Draghi, lo scioglimento delle camere e la successiva e quasi inaspettata indizione delle elezioni fissate al 25 settembre, hanno creato isteria. I partiti si sono trovati impreparati e con una lunga serie di tappe da percorrere in brevissimo tempo. ...

