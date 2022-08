(Di martedì 23 agosto 2022) Il difensore ha firmato fino al 2026 ma resterà in prestito per una stagione al Watford ROMA -è un calciatore dell', ma giocherà ancora al Watford per una stagione in prestito. ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Udinese_1896, tesserato il laterale mancino Hassane #Kamara del @WatfordFC: il giocatore… - DiMarzio : #Soppy a sorpresa verso l'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?#calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Soppy all'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?? domani l'esterno sarà a #Bergamo per visite e firma #calciomercato @SkySport - NMercato24 : Udinese, UFFICIALE arrriva un nuovo terzino: preso Kamara dal Watford. #Calciomercato #23agosto - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Udinese ufficializza l'acquisto di Hassane Kamara -

"Un innesto di qualità ed esperienza per l'anche in prospettiva futura", scrive la società friulana precisando che Kamara "resterà in prestito al Watford fino al 30 giugno 2023". - foto ...Commenta per primo Nuovo arrivo per l'. Si tratta di Hassane Kamara , ex Nizza, che arriva a titolo definitivo dal Watford .Un innesto di qualità ed esperienza per i colori bianconeri anche in prospettiva futura. Udinese Calcio è lieta di annunciare l’acquisito, a titolo definitivo, dal Watford Fc del diritto alle prestazi ...Il difensore ha firmato fino al 2026 ma resterà in prestito per una stagione al Watford ROMA (ITALPRESS) - Hassane Kamara è un calciatore ...