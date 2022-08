fisco24_info : Atletica: sette giorni di riposo e terapia per Jacobs: Accusa un sovraccarico strutturale e un ridotto edema nel ga… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ???? Jacobs, 7 giorni di riposo e terapia ?? Gli esami post-Monaco: sovraccarico strutturale a carico del polpaccio sini… - PedroGabilondoP : RT @atleticaitalia: ???? Jacobs, 7 giorni di riposo e terapia ?? Gli esami post-Monaco: sovraccarico strutturale a carico del polpaccio sini… - sportface2016 : #Atletica, #Jacobs si ferma: edema ridotto, sette giorni di riposo e terapia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: sette giorni di riposo e terapia per Jacobs -

Agenzia ANSA

Classe 1997, è cresciuto nelle file dell'Alba per poi vestire i colori delle Fiamme Oro ed ... ' La mia vera gara è iniziata dopochilometri e devo tanto al mio coach Stefano Baldini, che ...Tra risultati clamorosi e non, squadre già in ottima forma e altre in crisie di risultati,...i punti anche del Marsiglia , che supera per 2 - 1 il Nantes, altra avversaria tutt'altro ... Atletica: sette giorni di riposo e terapia per Jacobs Il velocista delle Fiamme Oro, campione olimpico dei 100m, dovrà osservare sette giorni di riposo e terapia. Al termine di detto periodo, si procederà a nuovi esami. Jacobs, classe 1994, si è ..."Gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto questa mattina a Roma, nell'Istituto di medicina dello sport, l'olimpionico dei 100 metri Marcell Jacobs, hanno evidenziato uno stato di sovra ...