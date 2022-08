Sophie Codegoni, costretta a separarsi da Alessandro: eppure vivevano da cosi poco insieme (Di lunedì 22 agosto 2022) Sophie Codegoni, a quanto pare, ben presto lascerà la casa nella quale da alcuni mesi viveva assieme all’ex gieffino che ha conquistato il suo cuore nella casa più spiata d’Italia. Ecco perché la Vippona dirà addio al nido d’amore dove ha abitato assieme ad Alessandro Basciano. Sophie-Codegoni-Alessandro-Basciano-AltranotiziaSophie Codegoni dovrà abbandonare la casa al centro di Milano nella quale viveva con il suo fidanzato del Gf Vip. Ecco cosa è accaduto a pochi mesi dall’inizio della loro convivenza. Sophie Codegoni, l’addio al suo nido d’amore Alessandro Basciano, il modello ligure che alcuni anni fa è stato un volto del noto dating show Uomini e Donne, in veste di corteggiatore ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 agosto 2022), a quanto pare, ben presto lascerà la casa nella quale da alcuni mesi viveva assieme all’ex gieffino che ha conquistato il suo cuore nella casa più spiata d’Italia. Ecco perché la Vippona dirà addio al nido d’amore dove ha abitato assieme adBasciano.-Basciano-Altranotiziadovrà abbandonare la casa al centro di Milano nella quale viveva con il suo fidanzato del Gf Vip. Ecco cosa è accaduto a pochi mesi dall’inizio della loro convivenza., l’addio al suo nido d’amoreBasciano, il modello ligure che alcuni anni fa è stato un volto del noto dating show Uomini e Donne, in veste di corteggiatore ...

PandisciaRita : @demoanto9 @Sophie_codegoni Io nn mi so persa una puntata poi lui è un gran pezzo di ragazzo - julie08637426 : RT @Latvcisidiverte: La notizia è che Sophie Codegoni si assentata dai social, sarà libera di fare quello che crede, no tutto il popolo del… - TizianiLucia : RT @KeterinJ: Buongiorno Sophie in bocca al lupo per oggi e non vedo l'ora di vedere tutto ????????? io sempre con te @Sophie_codegoni @Keterin… - Minnie00004 : RT @Martina40661067: @demoanto9 @Sophie_codegoni Io...troppo bella ?? - Minnie00004 : RT @FEDERIC89560529: Buongiorno ?? oggi è un giorno importante per te... Hai in mano il tuo futuro. Ti auguro il meglio! Fai vedere quanto… -