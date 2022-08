Maledizione Roma | altra tegola per Mourinho | esce in barella!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il campionato è appena iniziato ma ladiè subito in difficoltà a causa di numerosi infortuni nelle ultime ore. Dopo la rottura della tibia rimediata in allenamento dal nuovo acquisto Georgino Wijnaldum, oggi è stata la volta di Nicolò Zaniolo. Zaniolo0-0 Cremonese Il giovane attaccante è stato colpito duramente in uno scontro durante-Cremonese, ancora ferma sul punteggio di 0-0. Zaniolo, ancora al centro di numerose voci di mercato, è uscito in barella facendo preoccupare non poco i tifosi giallorossi e l’allenatore, che si vede privato di un altro gioiello della sua rosa.