Soccorritori iracheni sono al lavoro per estrarre almeno seiintrappolati sotto le macerie di un santuario sciita, crollato in una frana nella provincia centrale irachena di Kerbala. Tre bambini sono gia' stati salvati e sono in "buone condizioni". "...Il tempio si trova a circa 25 chilometri dalla città santa sciita di Kerbala e attira migliaia diogni anno. Dedicato all'Imam Ali, genero di Maometto e figura fondante dell'islam sciita, ... Iraq, pellegrini intrappolati per il crollo di un santuario sciita - Mondo Soccorritori iracheni sono al lavoro per estrarre almeno sei pellegrini intrappolati sotto le macerie di un santuario sciita, crollato in una ...Quattro corpi sono stati estratti dalle macerie di un santuario sciita che è parzialmente crollato in seguito a una frana rocciosa caduta sull'edificio sacro nella provincia di Kerbala, nel centro del ...