Infortunio Wijnaldum, Felix si difende: «Prima di giudicare dovete conoscere» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il giovane attaccante della Roma Felix ha replicato alle critiche sull’Infortunio occorso a Wijnaldum: lo sfogo sui social L’attaccante della Roma Felix Afena-Gyan, ha risposto con uno sfogo su Instagram a coloro che lo hanno accusato di aver provocato l’Infortunio di Wijnaldum. LE PAROLE – «Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere l’intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il giovane attaccante della Romaha replicato alle critiche sull’occorso a: lo sfogo sui social L’attaccante della RomaAfena-Gyan, ha risposto con uno sfogo su Instagram a coloro che lo hanno accusato di aver provocato l’di. LE PAROLE – «di parlare, provate a chiedere.di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza.di, provate al’intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai» L'articolo proviene da Calcio News 24.

