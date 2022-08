Il programma Pd: la lista della spesa pubblica (Di lunedì 22 agosto 2022) È stato pubblicato il programma del Partito Democratico. Sono 37 pagine di impegni solenni, soprattutto di spesa, con evidenti reticenze nel... Leggi su today (Di lunedì 22 agosto 2022) È statoto ildel Partito Democratico. Sono 37 pagine di impegni solenni, soprattutto di, con evidenti reticenze nel...

CarloCalenda : Oggi in Senato presentato il programma della Lista “@Azione_it - @ItaliaViva - Calenda”. Nessuna promessa irrealiz… - marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - Azione_it : Conferenza stampa di presentazione del programma della Lista '#Azione - @ItaliaViva - Calenda' ?? Giovedì 18.08.22… - SusiQ_8 : RT @emmecola: Ho investito 10 minuti del mio tempo per leggere il programma del #centrodestra: gli unici numeri che sono riuscito a trovare… - EulaliaGrillo : RT @emmecola: Ho investito 10 minuti del mio tempo per leggere il programma del #centrodestra: gli unici numeri che sono riuscito a trovare… -