Gas: apre in forte rialzo a 270 euro al MWh ad Amsterdam (Di lunedì 22 agosto 2022) apre in forte rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom venerdì scorso per 3 giorni. I contratti dutures sull mese di settembre salgono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022)inil gas naturale sulla piazza didopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom venerdì scorso per 3 giorni. I contratti dutures sull mese di settembre salgono ...

Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas vola a 270 euro dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom. Apertura in forte rialzo… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Il prezzo del gas vola a 270 euro dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom. Apertura in forte rialzo sulla… - cjmimun : Apre in forte rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazp… - giuaddo99 : RT @Agenzia_Ansa: Il prezzo del gas vola a 270 euro dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom. Apertura in forte rialzo sulla… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: Il prezzo del gas vola a 270 euro dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom. Apertura in forte rialzo sulla… -