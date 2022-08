Elezioni | presentate le liste Martedì su «L’Eco» l’elenco di tutti candidati

CatelliRossella : Elezioni politiche 2022: presentate le liste, i leader oggi al Meeting Cl - TargatoCN : Elezioni 2022: dal Partito Animalista ai Gilet Arancioni, le “altre” liste presentate al tribunale di Torino - Zipnews : 'Elezioni: presentate 23 liste in Piemonte, per il Senato c’è Silvio Berlusconi' #zipnews #liste… - UnioneSarda : #Sardegna - Elezioni, sono diciassette le liste presentate nell'Isola - sole24ore : ?? Si scatena la polemica politica il video dello stupro a Piacenza di un originario della Guinea nei confronti di u… -

Si è chiusa ieri sera alle 20 al Tribunale di Torino la due giorni per la consegna delle liste per ledel 25 settembre. In totale sono 23 le liste, nell'ordine di arrivo: M5s, Italexit, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, Gilet Arancioni, Forza Nuova, Popolo delle Partite ...Abbonati per leggere anche Per approfondirepolitiche, sfida tra big per il Senato nel collegio di Torino, il Piemonte 1 bernardo basilici meniniCi sono i No Vax rappresentati dal movimento Vita che piazza in prima linea l'ex consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi, arrestato perchè in una manifestazione contro il green ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...