Da Boccia alla Boldrini, crociata anti-Meloni del Pd. FdI: «Ma da loro nessuna solidarietà alla vittima» (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Letta, anche gli altri esponenti dem uno dopo l’altro proseguono la crociata anti-Meloni per aver condiviso il video sullo stupro di Piacenza. In prima linea si sono schierate le donne dem, quelle che a ogni pié sospinto parlano di diritti salvo poi non spendere una sola parola per esprimere solidarietà alla vittima. Parlano per slogan e strumentalizzano l’intera vicenda. Meloni, gli attacchi dei dem: da Boldrini a Cirinnà «La scelta di Meloni di pubblicare il video di uno stupro è un modo becero di fare campagna elettorale. Grave che a destra lo sdegno sia a intermittenza, sulla base della nazionalità di chi commette il crimine. Si deve essere contro la violenza sulle donne sempre e comunque», scrive sui social ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Letta, anche gli altri esponenti dem uno dopo l’altro proseguono laper aver condiviso il video sullo stupro di Piacenza. In prima linea si sono schierate le donne dem, quelle che a ogni pié sospinto parlano di diritti salvo poi non spendere una sola parola per esprimere. Parlano per slogan e strumentalizzano l’intera vicenda., gli attacchi dei dem: daa Cirinnà «La scelta didi pubblicare il video di uno stupro è un modo becero di fare campagna elettorale. Grave che a destra lo sdegno sia a intermittenza, sulla base della nazionalità di chi commette il crimine. Si deve essere contro la violenza sulle donne sempre e comunque», scrive sui social ...

Teresio_Boccia : 'Non ha mai detto di no alla vita che le era capitata, ai dolori, alle sofferenze, alla malattia: ha accet… - CentotrentunoC : #Calciomercato #SerieB ?? Non solo #Barreca in casa #Cagliari ??Nei prossimi giorni verrà definita la cessione in pr… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Cagliari - Salvatore Boccia alla Turris in prestito. Giovedì la firma, e spunta un'opzione unilaterale #Ser… - psb_original : Calciomercato Cagliari - Salvatore Boccia alla Turris in prestito. Giovedì la firma, e spunta un'opzione unilateral… - ancarola1973 : @ardigiorgio Gli hanno dato un assist formidabile a quell’inqualificabile Boccia, mannaggia alla miseria! ?? -