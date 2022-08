“Cosa mi fate?”: panico per Francesco Chiofalo, d’urgenza in ospedale [VIDEO] (Di lunedì 22 agosto 2022) Francesco Chiofalo è finito al pronto soccorso di Catania, appena arrivato in Sicilia. Cosa è accaduto al ragazzo? Francesco Chiofalo (Instagram screenshot)Francesco Chiofalo ha documentato gli attimi di terrore e panico vissuti nelle ultime ore. Ma che Cosa è successo? Francesco Chiofalo, noto per la sua love story con Drusilla Gucci, ha passato momenti di panico. Il giovane è un personaggio del mondo dello spettacolo molto seguito anche sui social network e, come molti, condivide i propri momenti con i fan. La sua avventura è nata con la partenza rocambolesca per la Sicilia in aereo e varie disavventure in aeroporto. Non appena è arrivato a destinazione, Chiofalo ha ... Leggi su direttanews (Di lunedì 22 agosto 2022)è finito al pronto soccorso di Catania, appena arrivato in Sicilia.è accaduto al ragazzo?(Instagram screenshot)ha documentato gli attimi di terrore evissuti nelle ultime ore. Ma cheè successo?, noto per la sua love story con Drusilla Gucci, ha passato momenti di. Il giovane è un personaggio del mondo dello spettacolo molto seguito anche sui social network e, come molti, condivide i propri momenti con i fan. La sua avventura è nata con la partenza rocambolesca per la Sicilia in aereo e varie disavventure in aeroporto. Non appena è arrivato a destinazione,ha ...

