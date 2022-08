Bianca Atzei | la simpatica ecografia | il bebè fa le corna al papà

(Di lunedì 22 agosto 2022) Simpaticissimo il momento dell’per il figlio die Stefano Corti ma la cantante si è divertita a prendere anche un po’ in giro il compagno. Tutto per il gesto delnell’. Il piccolino fa già lee l’ironia diventa subito un momento allegro per la coppia, un momento da mostrare sui social. Immensa la felicità die Stefano Corti ma la iena si chiede come mai suo figlio fa le: “Secondo voi per avvisarmi di qualcosa?”. E’ dolcissima l’attesa per il loro primo figlio ma anche così allegra che ormai le lacrime della cantante sono solo un brutto ricordo. La prima gravidanza disi è purtroppo interrotta a pochi mesi dal concepimento, è ...

MondoTV241 : #StefanoCorti e #BiancaAtzei, spuntano le 'corna' ?? durante l'ecografia, la foto diventa ??virale - GammaStereoRoma : Bianca Atzei - Ora esisti solo tu - GammaStereoRoma : Bianca Atzei Feat. Modà - La gelosia - _Imponderabile : . ??. . Che giorno è? Marco Masini & Bianca Atzei ?? Vivere ed amarsi, vivere e… - Infomusica_blog : Bianca Atzei incinta e da agosto in tutta Italia con il suo 'Veronica Tour'. Le date -

L'Arena

Chi se lo sarebbe mai aspettato di vedere un paio di corna in una ecografia Eppure, ecco cos'è successo a, che in occasione di un recentissimo controllo dal ginecologo si è ritrovata il bebé che porta in grembo in una posizione, per così dire, bizzarra. A raccontarci quello che è accaduto è ...Nelle passate edizioni sono stati premiati con la Vela d'Argento personaggi famosi come: Roby Facchinetti, Marco Masini, Biagio Izzo,, Amedeo Minghi e Giancarlo Giannini. La regia ... Bianca Atzei in concerto ad Albaredo d'Adige Bianca Atzei e Stefano Corti si preparano a diventare genitori per la prima volta. La cantante e il conduttore televisivo stanno condividendo la loro gioia sui social dove nelle ultime ore ...In uno dei primi controlli al bebé che la cantante porta in grembo è apparso un dettaglio particolarmente divertente che non è sfuggito al suo compagno. Ecco come ha reagito la coppia ...