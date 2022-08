Aperitivo ‘salato’ al Singita di Fregene: arriva la risposta del locale (e in molti si schierano con i gestori) (Di lunedì 22 agosto 2022) Un vero polverone mediatico sta coinvolgendo da questa mattina il Singita, una dei più noti locali del litorale laziale. Oggetto del contendere un salato Aperitivo, costato agli avventori 753 euro. Ora, a distanza di diverse ore dai fatti e soprattutto dopo che la notizia ha fatto il giro del web, la risposta del locale ma anche la solidarietà da parte dei suoi clienti più affezionati non si è fatta attendere. Leggi anche: Fregene, conto salato al Singita: 753€ per l’Aperitivo in spiaggia Aperitivo salato al Singita: la solidarietà passa anche per le Instagram stories La vicenda che vede coinvolto il noto locale, ‘reo’ di aver fatto pagare un Aperitivo la somma di 753 euro è presto finita sotto i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Un vero polverone mediatico sta coinvolgendo da questa mattina il, una dei più noti locali del litorale laziale. Oggetto del contendere un salato, costato agli avventori 753 euro. Ora, a distanza di diverse ore dai fatti e soprattutto dopo che la notizia ha fatto il giro del web, ladelma anche la solidarietà da parte dei suoi clienti più affezionati non si è fatta attendere. Leggi anche:, conto salato al: 753€ per l’in spiaggiasalato al: la solidarietà passa anche per le Instagram stories La vicenda che vede coinvolto il noto, ‘reo’ di aver fatto pagare unla somma di 753 euro è presto finita sotto i ...

Fregene - Conto da 753 euro per un aperitivo al 'Singita' Per il coperto è stata fatta pagare un 'tassa' salatissima da 25 euro a persona FREGENE - Aperitivo salato per un gruppo di amici romani, che ha pagato 753 euro a Fregene. Una comitiva di 21 persone - scrive Il Messaggero - ha deciso di passare ieri il tramonto al Singita, noto stabilimento balneare nel Lazio.