Ultime Notizie – Elezioni 2022, scontro Calenda-Salvini sulla flat tax (Di domenica 21 agosto 2022) Botta e risposta Carlo Calenda-Matteo Salvini via Twitter sulla flat tax. A suscitare le reazioni leghiste, un tweet del leader di Azione. “Mi sembra chiaro perché Berlusconi e Salvini propongono la flat tax”, scrive infatti Calenda a commento di un cartello di Azione-Italia Viva che spiega come “con la flat tax al 23% con le attuali regole del regime forfettario, Silvio Berlusconi risparmierebbe 14 milioni di euro all’anno di tasse all’anno, e Matteo Salvini 15 mila. Un infermiere che guadagna 32 mila euro all’anno non risparmierebbe niente”. Pronta la replica del leader leghista Salvini: “Calenda o mente o è disinformato. La flat Tax proposta dalla Lega non prevede benefici per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Botta e risposta Carlo-Matteovia Twittertax. A suscitare le reazioni leghiste, un tweet del leader di Azione. “Mi sembra chiaro perché Berlusconi epropongono latax”, scrive infattia commento di un cartello di Azione-Italia Viva che spiega come “con latax al 23% con le attuali regole del regime forfettario, Silvio Berlusconi risparmierebbe 14 milioni di euro all’anno di tasse all’anno, e Matteo15 mila. Un infermiere che guadagna 32 mila euro all’anno non risparmierebbe niente”. Pronta la replica del leader leghista: “o mente o è disinformato. LaTax proposta dalla Lega non prevede benefici per ...

