Stangata per i prezzi dei treni: tutti gli aumenti (Di domenica 21 agosto 2022) Ormai da diversi mesi raccontiamo le devastanti ripercussioni che la guerra in corso in Ucraina sta avendo sull'economia a livello globale, investendo cittadini e imprese di tutto il mondo. Dagli Stati Uniti all'Europa, l'effetto che sta interessando di più le finanze delle famiglie è senza dubbio quello dell'inflazione galoppante, che ha raggiunto livelli mai visti prima nella storia recente dell'Occidente. Nel nostro Paese i timori riguardano soprattutto il prossimo autunno, quando milioni di italiani di rientro dalle ferie torneranno ad uno stile di vita più routinario e organizzato. Madri e padri, giovani e anziani, ricominceranno a compiere con regolarità le normali azioni della vita quotidiana – dal fare la spesa al prendere i mezzi pubblici – ma dovranno fare i conti con un aumento dei costi generalizzato, che sta investendo ogni ambito della società e del commercio.

