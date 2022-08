Situazione sempre più disperata per Chiesa: anno già finito per lui? (Di domenica 21 agosto 2022) Federico Chiesa sembra davvero non avere pace, con la sua condizione fisica che ormai è ai minimi storici per una Juve che corre ai ripari. Indubbiamente la Juventus ha iniziato la stagione del miglior modo possibile con una bellissima vittoria per 3-0 contro il Sassuolo che dà grande morale alla squadra di Massimiliano Allegri per poter lottare per lo Scudetto, ma l’assenza di Federico Chiesa continua a lasciare grosse preoccupazioni. Ansa FotoIl calcio italiano non sta sicuramente vivendo il suo momento migliore in assoluto, nonostante nel 2021 sia stato in grado di vincere un Europeo tanto incredibile quanto ampiamente meritato. Uno dei motivi del successo della Nazionale di Mancini è stato sicuramente derivato dal grandissimo valore rendimento di Federico Chiesa, uno di quei giocatori che è in grado senza alcun tipo di problema di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 agosto 2022) Federicosembra davvero non avere pace, con la sua condizione fisica che ormai è ai minimi storici per una Juve che corre ai ripari. Indubbiamente la Juventus ha iniziato la stagione del miglior modo possibile con una bellissima vittoria per 3-0 contro il Sassuolo che dà grande morale alla squadra di Massimiliano Allegri per poter lottare per lo Scudetto, ma l’assenza di Federicocontinua a lasciare grosse preoccupazioni. Ansa FotoIl calcio italiano non sta sicuramente vivendo il suo momento migliore in assoluto, nonostante nel 2021 sia stato in grado di vincere un Europeo tanto incredibile quanto ampiamente meritato. Uno dei motivi del successo della Nazionale di Mancini è stato sicuramente derivato dal grandissimo valore rendimento di Federico, uno di quei giocatori che è in grado senza alcun tipo di problema di ...

CaptanSpaulding : @paolocosta @christianrocca Dai, sappiamo tutti e due che la situazione è più complicata di così, anche perché i ba… - bi_loriana : @MS2864709388 @berlusconi Perché lì le cose sono uguali per tutte le persone ,non come qui che o c' è chi china la… - ellava30 : @Pollon51257077 @Lale3091 @Ele88Elfy Che ci sia qualcosa di 'non lineare' è vero. Che non potranno vivere alla lung… - MutantFairy0 : Raga, la situazione sta diventando sempre più ridicola. vi prego. Questo qui è incazzato nero. ???? VOLOOOOOO… - RedGiorgio81 : @LucaMarelli72 Pur lavorando per loro? Cioè alla fine arbitra pur sempre in Premier League. Che situazione curiosa. -