Coldplay a San Siro nel 2023 e a Napoli | info biglietti

Leggi su optimagazine

(Di domenica 21 agosto 2022) Sono in programma concerti deia Sannele a, probabilmente per più di una data per città. La notizia non è ancora ufficiale ma alla conferma definitiva non manca ormai molto. Stando alle voci che circolano nel settore, sembra che la tournée europea deidebba essere annunciata nei prossimi giorni. Intanto emergono i primi dettagli in rete a proposito delle location e delle città che andrà a toccare il tourdella band, in Italia per alcuni appuntamenti negli stadi. Isi esibiranno allo Stadio Sandi Milano e allo Stadio Maradona di. I? Bisognerà attendere l’annuncio ufficiale che conterrà anche le date di avvio delle prevendite. Occorrerà ...