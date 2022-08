Amichevole Crotone vs Scalea un allenamento aspettando l’avvio ufficiale della stagione La differenza di categoria giustifica la goleada del Crotone

(Di domenica 21 agosto 2022)0 Marcatori: 41° De Luca (aut.), 61° Kargbo, 73° Vitale, 77° Gomez ( r): Branduani, Giron, Golemic, Cuomo, Calapai, Awua (Vitale), Petriccione, Tribuzzi (Cantisani), Chirico’ (Pannitteri), Gomez (Rojas), Kargbo (Panico). All. Lerda: Calandra, Lopez, Cassaro, Sanna (Zanchi), Bruzzese (Gaudio), Castellano (Grosso), Voltasio, Piriz, Caruso, LLamma, De Luca. All. Gregoraci. Arbitro: Gigliotti di Cosenza Assistenti: Pedone – Signorelli Angoli: 7 a 3 Recupero: 1 minuto Serie A e serie B hanno già evaso la seconda giornata, la Lega Pro ancora in stand by fino al 4 settembre. Attesa dovuta alla decisione del Consiglio di Stato di accettare il reclamo del Campobasso dopo estromesso da parte degli organi Federali dalla serie C. La sentenza del Consiglio di ...

F.C. Crotone

Debutta in Serie A il 20 settembre del 2017 nella sfida Atalantavinta a Bergamo dai ... ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'. La vittoria del Torino con il ...... nel pomeriggio gli ultimi dettagli settimanali verso l'in programma domani, con calcio ... Illanes In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023) Ceduti: Silvestri (Siena), Bove (), ... Amichevole: Crotone-Scalea 4-0 TABELLINO Crotone: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Awua (1'st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (43'st Rojas); Chiricò (30'st Pannitteri), Gomez (43'st Cantisani), Kargbo (30'st Panico). All.