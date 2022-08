Alfonso Signorini preso in contropiede: “Voglio rifarlo” | A settembre di nuovo in casa (Di domenica 21 agosto 2022) Richiesta che lascia senza parole anche Alfonso Signorini in vista di settembre: vuole tornare ancora al Grande Fratello Vip Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot Twitter)In vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via il prossimo 19 settembre, fioccano richieste per Alfonso Signorini. Il conduttore sembrerebbe ancora alle prese con alcune valutazioni in merito ai possibili nuovi concorrenti. Un dettaglio che tiene ancora la porta aperta ad inserimenti dell’ultimo minuto. Una possibilità che adesso spera di cogliere al volo una vecchia conoscenza del reality ovvero la showgirl Raffaella Fico. L’ex gieffina ha infatti rivelato di essere pronta e di voler fare al più presto ancora una volta questa speciale ... Leggi su specialmag (Di domenica 21 agosto 2022) Richiesta che lascia senza parole anchein vista di: vuole tornare ancora al Grande Fratello Vip Il conduttore(screenshot Twitter)In vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via il prossimo 19, fioccano richieste per. Il conduttore sembrerebbe ancora alle prese con alcune valutazioni in merito ai possibili nuovi concorrenti. Un dettaglio che tiene ancora la porta aperta ad inserimenti dell’ultimo minuto. Una possibilità che adesso spera di cogliere al volo una vecchia conoscenza del reality ovvero la showgirl Raffaella Fico. L’ex gieffina ha infatti rivelato di essere pronta e di voler fare al più presto ancora una volta questa speciale ...

