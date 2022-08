Alberto Fedele, il cadavere trovato su un isolotto non è il suo: 'Potrebbe essere un quindicenne' (Di domenica 21 agosto 2022) Non sarebbe di Alberto Fedele , il 30enne italiano scomparso in Perù dal 4 luglio scorso, il cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto nelle scorse ore in un isolotto del rio Vilcanota, ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Non sarebbe di, il 30enne italiano scomparso in Perù dal 4 luglio scorso, ilin avanzato stato di decomposizione rinvenuto nelle scorse ore in undel rio Vilcanota, ...

