Serie A, Inter-Spezia 3-0: i nerazzurri calano il tris (Di sabato 20 agosto 2022) L’Inter vince e convince nella prima uscita stagionale davanti al Meazza. Tre reti stendono la formazione ligure allenata da Gotti, mai entrata effetivamente in partita. La prima rete porta la firma di Lautaro: l’argentino sfrutta una sponda di Lukaku e insazza. Le altre due reti invece arrivano nella ripresa e sono state realizzate da Calhanoglu e Correa, subentrato al 76?. La partita Primo tepo giocato molto vene dalla squadra d Inzaghi che impensieriesce subito Dragowski cn una seie di conclusioni. Al 9? l’ex Fiorentina salva su tiro di Dumfries innesato da Calhanoglu, mentre in due frangenti ci provano Bastoni e Dimarco. La rete tuttavia non tarda ad arrivae al 35? Lautaro sfrutta la sponda di Lukaku e trafigge Dragoski con un bel sinistro. Nel secondo tempo non c’è partita, i nerazzurri insistono sempre di più e confermano la loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022) L’vince e convince nella prima uscita stagionale davanti al Meazza. Tre reti stendono la formazione ligure allenata da Gotti, mai entrata effetivamente in partita. La prima rete porta la firma di Lautaro: l’argentino sfrutta una sponda di Lukaku e insazza. Le altre due reti invece arrivano nella ripresa e sono state realizzate da Calhanoglu e Correa, subentrato al 76?. La partita Primo tepo giocato molto vene dalla squadra d Inzaghi che impensieriesce subito Dragowski cn una seie di conclusioni. Al 9? l’ex Fiorentina salva su tiro di Dumfries innesato da Calhanoglu, mentre in due frangenti ci provano Bastoni e Dimarco. La rete tuttavia non tarda ad arrivae al 35? Lautaro sfrutta la sponda di Lukaku e trafigge Dragoski con un bel sinistro. Nel secondo tempo non c’è partita, iinsistono sempre di più e confermano la loro ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, lunedì si chiude per Acerbi: operazione in prestito con diritto di riscatto - CBSSportsSoccer : The Serie A action continues on @paramountplus ?? - Inter Milan vs. Spezia ?? - Sassuolo vs. Lecce ?? - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Inter, tre sì ??#Bari-#Palermo, è una festa da Serie A ??… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Spezia 3-0: la decidono Lautaro, Calhanoglu e Correa - ilnapolionline : SERIE A - Inter-Spezia 3-0, chiude i conti Correa, il tabellino - -