Monza, Stroppa: “Fuori Carlos Augusto e Mota. Spalletti è un mostro sacro” (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMonza – Giovanni Stroppa vola a Napoli con il suo Monza, impegnato allo stadio Maradona domani alle 18.30. Ma prima ha parole al miele per l’avversario che si troverà di fronte e per il suo allenatore. “Spalletti è un mostro sacro – dice – e un punto di riferimento per molti allenatori. Il Napoli ha un modo diverso di giocare rispetto alle altre squadre e quindi merita attenzioni diverse. Può dare l’impressione di giocare tranquillo, poi cambia marcia e nel giro di 10 minuti rischi di essere sotto 2 o 3 a zero”. La matricola brianzola, in Campania ci arriva senza Carlos Augusto (colpo alla tibia contro il Torino) e senza poter disporre di Dany Mota (contrattura). Quella di domani per Petagna sarà la partita ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Giovannivola a Napoli con il suo, impegnato allo stadio Maradona domani alle 18.30. Ma prima ha parole al miele per l’avversario che si troverà di fronte e per il suo allenatore. “è un– dice – e un punto di riferimento per molti allenatori. Il Napoli ha un modo diverso di giocare rispetto alle altre squadre e quindi merita attenzioni diverse. Può dare l’impressione di giocare tranquillo, poi cambia marcia e nel giro di 10 minuti rischi di essere sotto 2 o 3 a zero”. La matricola brianzola, in Campania ci arriva senza(colpo alla tibia contro il Torino) e senza poter disporre di Dany(contrattura). Quella di domani per Petagna sarà la partita ...

salv_amoroso : #Spalletti: 'Il Monza è una squadra forte. Non giochiamo contro una neopromossa ma contro dei dirigenti che hanno… - sscalcionapoli1 : Monza, Stroppa in conferenza: “Crescita d’identità e condizione. In due out, su Petagna…” - ACMonza : La conferenza di Mister Stroppa alla vigilia di Napoli-Monza ?????? - infoitsport : Monza, Stroppa: 'Indisponibili Carlos e Mota. Domani voglio vedere miglioramenti. Spalletti? Un mostro sacro. Quand… - Ftbnews24 : Monza, Stroppa in conferenza stampa: “Domani mi aspetto un miglioramento” #SerieA -