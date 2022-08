Mettere il bicarbonato sui cuscini: pazzesco, ecco perchè devi farlo (Di sabato 20 agosto 2022) La pulizia delle superfici di casa e di oggetti delicati come i cuscini e loro federe, è ormai un argomento popolare e di gran lunga ricercato. La maggior parte della gente, se non tutti, possiede dei cuscini. Che siano in salotto, in studio o, inevitabilmente in camera da letto, i cuscini sono fonte di acari e batteri. Il sudore è il primo nemico dei cuscini. Infatti, è a causa della sua capacità di penetrare gli strati delle federe, che i cuscini diventano lentamente ingialliti. Come pulire i cuscini col bicarbonato Se siete colti di sorpresa alla vista di quegli orribili aloni giallognoli, non disperate, perché i cuscini posso essere lavati in acqua calda e mezza tazza di bicarbonato di sodio! Sarebbe meglio rimuovere la ... Leggi su puglia24news (Di sabato 20 agosto 2022) La pulizia delle superfici di casa e di oggetti delicati come ie loro federe, è ormai un argomento popolare e di gran lunga ricercato. La maggior parte della gente, se non tutti, possiede dei. Che siano in salotto, in studio o, inevitabilmente in camera da letto, isono fonte di acari e batteri. Il sudore è il primo nemico dei. Infatti, è a causa della sua capacità di penetrare gli strati delle federe, che idiventano lentamente ingialliti. Come pulire icolSe siete colti di sorpresa alla vista di quegli orribili aloni giallognoli, non disperate, perché iposso essere lavati in acqua calda e mezza tazza didi sodio! Sarebbe meglio rimuovere la ...

